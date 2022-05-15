Gönül Dağı Dizisine Kadın Başrol Oyuncusu Veda Ediyor

Cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan ve TRT 1 ekranlarının sevilen projeleri arasında yer alan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi her yeni bölümü ile milyonlarca seyirci kitlesini ekran karşısında etkilemeye devam ediyor.Dizi yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting oranlarında çok iyi sonuçlar alarak zirvede bulunmuş ve ikinci sezonda da bu başarısını sürdürmeyi başarmıştı. Bununla birlikte dizide Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan çok iyi bir partner olmuş ve ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Seyirci kitlesi dizinin her sahnesini merak içerisinde beklemiş ve dizi büyük başarılara imza atmıştı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Köprü Film imzalı olarak yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümlerinde ise bir sorunun yanıtı merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın Gönül Dağı dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında gerçekler araştırılıyor ve dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Sosyal medyada da bu konu çok konuşuyor ve projenin fanatik izleyicileri Gönül Dağı’nın Dilek karakteri olmadan olmayacağı yönünde çeşitli kampanyalar yürütüyor. Dizi hakkında kulis bilgilerinden elde edilenlere göre ünlü oyuncu diziye veda edecek. Seyirci kitlesini üzüntüye boğacak bu veda ise Birsen Altıntaş'ın haberine göre Gönül Dağı dizisinin 65. bölümünde yaşanacak.

Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? 18 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisi ile pek çok seyirci kitlesinin gönlünde taht kurmuş ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmişti. Genç oyuncunun Gönül Dağı dizisinden önce Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Son Çıkış, Son Yaz, Hanım Köylü ve Seddülbahir 32 Saat gibi dizilerde rol aldığı bilmiyordu. Seyirci kitlesi ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dünyasına veda edecek olmasına ise inanamıyor ve bu duruma şiddetle karşı çıkıyor.