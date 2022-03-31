Gönül Dağı Dizisine İki Ünlü İsim Katıldı

İki ünlü oyuncu daha Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve iki ünlü oyuncunun ismi merak edildi. Mustafa Şen, İlhami isimli karaktere hayat verirken Dilek Denizdelen de Melahat olarak izleyici karşısına çıkıyor. Selami karakterinin Almanya'dan misafirlerinin gelecek olması da projeye damga vuracak olan bir gelişme olarak görüldü.

Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi her hafta sonunda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve başarılı bölümleri ile adeta izlenme rekorları kırıyor. Dizinin 58. yeni bölümü ise 2 Nisan cumartesi akşamına ekranlarda yer alacak ve hayranları ile buluşacak. Milyonların buluşma noktası olan Gönül Dağı dizisinin 58. yeni bölümü büyük ilgi ile karşılanacak.

On bir ayın sultanı Ramazan'ı Gedelli sakinleri keyif ve memnuniyet içerisinde karşılıyor. orta oyunlarının, Hacivat ve Karagöz'ün yer aldığı, eski ramazanların özlemlerinin giderildiği, meddahların bulunduğu, muhteşem iftar sofralarının yapıldığı, Ramazan şenliklerinin de yer aldığı ve sahurların gerçekleştiği söz konusu kasabada yine eğlence ve hükmün bir arada geçecek.

Eser Eyüboğlu tarafından hayat verilen Selami karakterinin abisi İlhami ile ablası Melahat sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu durum da kasabada renkli olayların yaşanmasını sağlayacak. Selami karakteri ailesi ile miras kavgası yaşayacak ve savaş kılıçlarını kuşanarak onlara karşı amansız bir mücadeleye girişecek. Selami karısının da desteğini alarak miras kavgasından zaferle çıkmaya çalışacak.

Ünlü sanatçı Dilek Denizdelen Gönül Dağı ailesine Melahat Ferses karakteri ile katılım gösterdi ve Mustafa Şen de İlhami Ferses olarak dizi hayranları ve sevenleri ile buluşacak. Her hafta büyük bir ilgi içerisinde izlenen dizi, yeni bölümü ile de merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin senaryosu ise Mustafa Becit ile Ali Asaf Elmas tarafindan kaleme alınıyor.