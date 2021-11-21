Gönül Dağı Dizisinden Büyük Sürpriz

Cumartesi akşamlarında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı, ara sonrasında tekrardan sevenleri ile buluştu. Yayın hayatına bir hafta süreyle ara veren başarılı proje hayranları ile buluşarak özlem giderdi. Geçtiğimiz hafta milli futbol müsabakası sebebi ile projenin yeni bölümü yayınlanmamış ve dizi hayranları Gönül Dağı'nı izlemek için sabırsızlanmıştı.

Ekranlara getirilerek seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin 40. yeni bölümü büyük başarılara imza attı ve çok izlendi. ABC1 ve AB grubunda birincilik elde eden Gönül Dağı isimli başarılı yapan izleyici sadakatine ne kadar yüksek olduğunu tekrardan gözler önüne serdi. Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde bulundu Gönül Dağı, iki önemli sürprizi de ekranlara taşıdı.

Seyirci kitlesini oldukça mutlu eden sürprizlerden birisi Dilek ile Taner karakterlerinin evlenmesi oldu ve çift dünyaevine girdi. 2 sevilen karakterin evlilik karar alması projeye neşeli bir hava kattı ve güzel dakikalar yaşandı. Gönül Dağı hayranları bir süre boyunca iki karakterin ayrılığına şahitlik yapmış ve bu durumdan rahatsız olmuştu. Fakat izleyici kitlesinin isteğinin 40. bölümde gerçekleşmiş olması da seyirci kitlesini mutlu eden bir gelişme olarak görüldü.

Sevilen dizi karakterlerini evlenmesi sırasında iki önemli sürpriz de ekranlara getirildi. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe çiftin düğününe katılım gösterdi. Dizi hayranları ünlü sanatçıyı dizide görmesi ile büyük bir sürpriz yaşadı ve İzzet Altınmeşe bu mutlu günlerinde gelin ile damadı yalnız bırakmamış oldu. Sanatçı birbirinden güzel Anadolu türkülerinin çift için seslendirdi ve Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesine büyük bir renk kattı. Sevilen dizi Gönül Dağı'nın hayranları da sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdi ve İzzet Altınmeşe'nin sürpriz olarak diziye katılması sebebi ile ne kadar mutlu olduklarını yazdı.