Gönül Dağı dizisinde bu sezon finali de geçen sezondan farklı olmadı, yine izleyicilerin içini burkan ayrılıklar yaşandı!

Gönül Dağı dizisi 2 sezondur TRT1’de izleyiciyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi son yıllarda yapılan en başarılı diziler arasında yer alıyor ve dizi aldığı reytingler ile adeta bu başarıyı kanıtlar nitelikte. Dizinin en sevilen başrol oyuncuları Gülsüm Ali İlhan ve Berk Atanın başarılı oyunculukları ile dizi iki sezonu geride bıraktı. Ancak dizide izleyiciyi üzen bir durum var. Bu da her sezon finalinde diziden sevilen bazı karakterlerin ayrılması oldu. Gönül Dağı dizisi ilk yayınlandığı sezonda oldukça dikkat çeken bir dizi oldu ve daha ilk bölümüyle reytinglerde birinci gelerek bu başarısını aylarca korudu.

Geçen Sezon Finalinde Yaşananlar

Geçen yıl yayınlanan sezon finalinde diziden izleyicileri oldukça üzen bir ayrılık oldu. Dizideki önemli karakterlerden Zümre Meğreli ile Utku Ateş dizide yaşadıkları güzel ilişki ve diyaloglarla izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Ancak sezon finalinde yayınlanan bölümle izleyicinin bu ikiliden bekledikleri aşk sahneleri yerine ayrılık yaşandı ve Elif ile Serdarın yaşadıkları bu ilişki yarıda kaldı. İzleyiciler bu ayrılığın ardından yapım şirketine tepki gösterdi. İkinci sezonun başlamasıyla Elif karakterine eşlik edecek olan Serkan Kuru, Doktor Kenan rolüyle kadroya dahil olmasıyla senaristler aslında izleyicinin gönlünü almış oldu.

Gönül Dağı dizisi ikinci sezonunda da izleyici kaybetmedi milyonların hala izlediği ve keyif aldığı bir dizi olarak geçen sezondaki başarısına devam etti. Reytinglerin bu kadar iyi gelmesindeki en büyük sebep ekip içerisindeki oyuncuların birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasıydı. Seyirciler keyifle ikinci sezon finalini beklerken yine iç burkan bir ayrılık oldu. Dilek karakterini oynayan oyuncu Gülsüm Ali İlhanın kadrodan ayrılma isteğiyle sezon finalinde oyuncu için bir ölüm sahnesi yazıldı.

Final Bölümü Çok Üzdü!

Dizinin en sevilen oyuncularından Dilek ve Taner’in çocukluktan gelen aşklarına tanıklık eden seyirci bu ikilinin kavuşmasının ardından daha birbirlerine doyamadan ayrılmalarına oldukça üzüldü. Ayrıca dizinin en eğlenceli karakteri Selami Ferses’in de yeni sezonda olmamasıyla seyirci diğer sezonda ne olacağını dileğin boşluğunun nasıl doldurulacağını ve Taner karakterinin yaşayacağı üzüntüyü atlatıp atlatamayacağını merak etmekte. Gönül Dağı dizisi 3. Sezonuyla eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.