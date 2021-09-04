Gönül Dağı Dizisinde Ayrılık Zamanı!

TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve yeni bölümleri ile ilgi toplayan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin ikinci sezonu ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Milyonlarca izleyici kitlesi Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonunu merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Dizinin 31. yeni bölümü ile hayranları ile buluşacak olması coşku ile karşılandı. Yeni bölüme 7 gün kala geri sayım da başladı ve seyirci kitlesi meraklandı. Oyuncu kadrosunun Dilek karakteri için İstanbul'da çekimler yaptığı bilgisi öğrenilmişti ve son olarak ekibin Eskişehir'de çalışmalara devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yeni sezonda Gönül Dağı dizisinin oldukça etkileyici bölümler ile televizyon ekranlarında yer alacağı bilgisine ulaşıldı ve Serkan Kuru'nun yeni bir karakter ile diziye eklendiği öğrenildi. Hikayede önemli bir yer tutacak olan Serkan Kuru isimli oyuncunun yanı sıra bir ayrılık kararının da olması dizi hayranlarını üzüntüye boğdu.

Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin 1. sezonunda Utku Ateş isimli başarılı oyuncu Serdar karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile ilgileri üzerinde toplanmıştı. Oldukça başarılı bir iş ortaya çıkaran Utku Ateş, Dilek'in nişanlısı olarak hikayeye katılmış ve sezon boyunca zorlu yollardan geçmişti. İzleyici kitlesi Gönül Dağı isimli başarılı dizide Utku Ateş’in sergilediği performans karşısında hayran kalırken Ateş’ten kötü haber geldi.

Utku Ateş, Gönül Dağı dizisine veda etti ve Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Gönül Dağı projesinin ikinci sezon kadrosunda Utku Ateş’in olmaması dizi hayranlarını üzüntüye boğarken yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak edildi. Serdar karakterinin ilerleyen dönemlerde ekranlara geri dönebileceği konuşuyor fakat güncel olarak bu şekilde bir plan bulunmamakta. Dizi hayranları ise açıklanan bu ayrılık kararına alışamadı ve oyuncunun geri dönmesini istedi.