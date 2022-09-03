Gönül Dağı 3. Sezon İlk Bölüm Gelişmeleri Nelerdir?

İzleyici karşına çıkardığı her yeni bölümü ile başarısını katlayan, seyirci kitlesinin gönlüne Taht kuran ve reyting rekorları kırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi 3. sezona başlamak için gün sayıyor. Yarıştığı akşamın en çok izlenen dizisi olmaya başlayan Gönül Dağı isimli dizi projesi 3 Eylül Cumartesi akşamında 3. sezonunun ilk bölümünü izleyici karşısına çıkaracak. TRT 1 reklamlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı isimli dizi projesinde bozkırda sapsarı toprakların, Anadolu masalının, unutulmaz aşk hikayelerinin ve yıllarca dile gelen efsanelerin hikayesi anlatılıyor. Anadolu çocukları Gönül Dağı isimli televizyonda dizisi projesinde küçük dünyalarında büyük Hayaller yaşıyor ve yaşanan tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışıyor. İzleyici kitlesi TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizi projesinde 3 kuzenin hayatından gelişmeleri izliyor.

Dizi senaryosunda Türkiye'nin çok önemli problemlerine de parmak basılıyor ve saygı sevgi, geleneksel değerler ve hoşgörü ile harmanlanan senaryo ekranlarda yayınlanıyor. Gönül Dağı dizisi seyirci kitlesinin yüzündeki tebessümü eksik etmiyor ve onları duygulandırmayı da ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra dizinin yeni sezon hakkında elde edilen bilgilere göre oyuncuların gençlere girişimcilik konusunda rehberlik etmeye devam edeceği ve onları motive edeceği bilgisine ulaşıldı.

2. sezonunda Gülsüm Ali İlhan tarafından hayat verilen Dilek karakteri diziye veda etmiş ve seyirci büyük bir üzüntü yaşamıştı. Dilek karakterinin ölerek senaryoya veda etmemesi sonrasında Berk Atan tarafından hayat verilen Taner karakteri için yeni bir hayat oğlu ile onu bekliyor olacak. Dizi, yeni sezonda Dilek karakterinin ölümü sebebiyle gözyaşı dökerek başlayacak fakat yeni bir dönem de dizide yaşanacak.

Kasaba genelinde Dilek karakterinin ölümü derin bir etki yaratırken Taner ise hayatının aşkı olan Dilek’i kaybetmeni vermiş olduğu acıyla kendisini atölyeye kapatacak. Dilek karakterinin yasını tutacak olan karakter bebeğinin süt anneye olan ihtiyacını da düşünecek. Cemile ve Zahide yeni doğan bebeğe süt vermek istese de bebek onları kabul etmeyecek. Daha sonra herkes bebeğe bir annesi bulabilmek için seferber olacak ve kimin süt annelik yapacağı merak edilecek.

Dizide konu edinilen Gedelli kasabası Dilek karakterinin ölümü ve Gönül Dağı'ndan taşların düşmesi sebebiyle risk altında bulunacak ve özellikle Taner karakteri zor bir döneme giriş yapacak. Kasabanın valilik tarafından alınmış olan karar ile boşaltılması istenecek ve bu karar kasabada yaşayan insanları zor durumda bırakacak. Taner ile amcaoğullarının valilik tarafından alınan bu karar sonrasında ne yapacağı ise merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Semih Ertürk, Berk Atan ve Cahit Süvarioğlu tarafından başrolleri paylaşılan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinde Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Ali Düşenkalkar, Ege Aydan, Feyza Işık, Şebnem Dilligil, Eser Eyüboğlu, Yavuz Sepetçi, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Nuri Gökaşan, Çiğdem Aygün, Hüseyin Sevimli, Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Öznur Yağcı, Sait Seçkin, Güliz Aybay ve Sevilay Gültekin performans sergiliyor .

Çok başarılı sonuçları elde eden 2. sezon sonrasında Gönül Dağı isimli sevilen dizi projesi 3 yeni sezonunu ve değişikliğe uğrayan hikayesini 3 Eylül Cumartesi akşamında izleyici karşısına çıkartacak.