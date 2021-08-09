Gonca Vuslateri’den Güneş ve Yasak Açıklaması!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve bir süre boyunca evinde tedavi görmeye başlamıştı. Daha sonra üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, hastanelik olmuş ve adından söz ettirmişti.

Önceki gün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendisine güneşlenmenin yasak olduğunu ve bu mevsimde teninin gölgeli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Nisan ayında ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmüş ve ünlü isim hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kötü günleri geride bırakan ve sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile magazin gündeminde yer aldı ve dikkatleri üzerine topladı.

Geçirdiği tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan başarılı oyuncu, yapmış olduğu açıklama ile güneşe çıkmasının doktor tarafından yasaklanmış olduğu bilgisini sevenleri ve takipçileri ile paylaştı.

34 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı ve doktorunun kendisine söylediği ifadeleri yayınladı. Güneşe çıkmanın yasak olan ifade eden ünlü oyuncu, uzun bir açıklama yazısı yazmayı da ihmal etmedi. 34 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile merak edilenleri yanıtlarken bilinmeyenlerini de anlattı.

Gonca Vuslateri'nin ünlü şarkıcı Hakan Altun ile yaşadığı birliktelik uzun süre konuşulmuş ve çiftin nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü. Ancak fikir ayrılıkları sebebi ile ayrılık kararı alan çift, bu haber ile sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Daha sonra çiftin yeniden barıştığı hakkında konuşmalar gerçekleşse de bu haberin doğru olmadığı bilgisine de ulaşılmıştı.

Son zamanlarda ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin Hakan Altun ile yaşadığı birliktelik ile gündeme gelmesi ardından sağlık problemi yaşayan oyuncu, yine adından söz ettirmişti. Sonunda sağlığına kavuşan ünlü isim yapmış olduğu paylaşım ile güneşe çıkmasının da yasak olduğunu ifade etti.