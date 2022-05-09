Gonca Vuslateri Eski Eşinin Yeniden Evlenmesi Hakkında Konuştu

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 2018 yılında Edip Burak Ertoğan ile yollarını 2018'de ayırma kararı almıştı. Başarılı isim evliliğin en sevmediği tarafının boşanmak olduğunu açıklarken konu hakkında dikkat çekici ifadeler de kullandı. Yetenekli oyuncu Gonca Vuslateri 2018 yılında yollarını ayırdığı Edip Burak Erdoğan ile güzel bir evliliğinin olduğunu söyledi ve bu evliliğin dünyevi farklılıklar nedeni ile bittiğini belirtti. Eski eşinin tekrardan evlendiğini duyduğunu açıklayan güzel oyuncu Gonca Vuslateri bu haberi paylaştıktan sonra konu hakkında bir espri yapmayı da ihmal etmedi. Eski eşi Edip Burak Erdoğan’ın yeniden evlendiğini duyması üzerine önümüzdeki ay kendisinin de evleneceği yönünde bir espri yapan ünlü oyuncu sevenlerini gülümsetti.

Show Tv’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu olan sevilen isim Gonca Vuslateri, yeni filmi “Allah Yazdıysa Bozsun”un heyecanını yaşarken eski eşi Edip Burak Erdoğan hakkında da samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Oyuncu, boğaza nazır başlayan sohbete kısa süren evliliğini hatırlayarak başladu ve ikinci bir evlilik yaşayıp yaşamayacağı sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Evliliğin güzel bir şey olduğunu söyleyen güzel oyuncu Gonca Vuslateri, “Neden olmasın…” şeklinde bir ifade de kullandı.

Vuslateri, özel hayatna dair itiraflarda da bulundu ve mutluluğun peşinde bir kadın olduğunu ve çok eski sevgilisinin nişanına gittiğini açıkladı. Ünlü isim eski defterleri tutmak gibi bir huyunun olmadığını söylerken yapmış olduğu açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

Kendi hayatını değiştiren kişinin Meral Okay olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Meral Okay’ın nuramasını arkadaşının telefonundan gizlice aldığını açıkladı. Onun karşısına ilk çıktığı gün kendisine “Dik dur” dediğini de unutamadığını belirten ünlü oyuncu, özel hayatı ve mesleği ile ilgili yapmış olduğu samimi açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.