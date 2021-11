Gonca Vuslateri Ekranlara Geri Dönüyor

Katıldığı ödül töreni öncesinde basın mensupları tarafından görüntülenen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Siyahlar içerisinde dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, şık halleri ile beğeni topladı ve açıklamaları ile de merak edilenleri yanıtladı. Ünlü oyuncu son olarak Her Şey Dahil isimli sinema filminin çekimlerinde Gürgen Öz ile birlikte rol almış ve uzun sürede Datça'da bulunmuştu.

Ünlü isim 30 güne yakın süren çekimlerin güzel geçtiğini belirtirken çok komik bir film çekildiğini de ifade etti. Datça'da bulunduğu her gün sete gittiğini açıklayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yorgunluktan gözlerinin altında kanlar oturduğunu da anlattı. Bunun yanı sıra hayatında her şeyin yolunda gittiğini açıklayan ünlü isim, önemli açıklamalarda bulundu. Her Şey Dahil isimli sinema filminde rol aldığı arkadaşı Gürgen Öz ile yeni bir proje hazırlıkları da olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, yeni proje hakkında detayları paylaştı.

Yetenekli isim Ocak ayında bir başka işi olduğunu da anlatırken yoğun bir dönem geçirdiklerini de ifade etti. İşte 3 senedir ekranlarda yer almayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Gonca Vuslateri fenomen hikayesi olan bir işe başlayacağını sevenleri ile paylaşırken bu açıklama oyuncunun hayranlarının da merak dolmasına neden oldu. Oyuncu bir kanal için dizinin çekileceğini ifade etti ve televizyon işi olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu yeni projesi ile birlikte 3 sene ardından ekranlara dönmüş olacak.

Uzak Şehrin Masalı isimli dizi ile anlaşma yapan oyuncu proje başlamadan önce ekibe veda etme kararı almış ve bu kararı ile de dikkat çekmişti. Bunun yanı sıra Ağustos ayında Kars'ta çekimleri başlayan dizi yalnızca 5 bölüm sürmüş ve düşük reyting oranları sebebi ile yayın hayatını sonlandırılmıştı. Geçtiğimiz ay final yapan Uzak Şehrin Masalı dizisi, başarılı oyunculara rağmen uzun süre ekranlarda kalamamıştı.