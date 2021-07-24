Göksel Konserinde Maske Çağrısında Bulundu

Ünlü şarkıcı Göksel, dün akşam Harbiye Yıldızlar Geçidi konser serisinin sahibiydi. Sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve bu buluşmaları çok beklediklerini ifade etti. Maske takın çağrısında da bulunan başarılı isim, sevenlerine keyifli saatler yaşattı.

Sevilen şarkıcı Göksel 2021 Harbiye Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında dün akşam sahnenin sahibi oldu ve sevenleri ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin en başarılı yorumcuları ve en güçlü kadın şarkı yazarları arasında bulunan Göksel, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzun bir ara ardından hayranları ile buluşarak keyifli saatler geçiren şarkıcı kendi şarkıları ile birlikte daha önce çıkarmış olduğu proje albümlerden şarkılara da repertuvarında yer verdi. “Denize Bıraksam”, “Yalnız Kuş”, “Acıyor”, “Rüzgar”, “Sabır” ve en son yayınlamış olduğu “Çölde Bi Vaha” gibi imza attığı şarkılarını seslendirdi.

İmzasını attı şarkılarını sevenleri ile beraber hep bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı Göksel Rüzgar isimli parçada İstanbul Devlet Opera ve Balesinin baş dansçılarından olan ilke Kodak da eşlik etti ve seyirciler mutlu oldu.

“Depresyondayım” ile Kalben de Göksel'in sahnesine konuk oldu ve sanatçının hayranları iki başarılı şarkıcıyı dinledi. İki başarılı isim düetlerinin ardından nasıl tanıştığını anlattı ve birbirlerine övgüler yağdırarak sevenlerini mutlu etti.

Konserin pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi sebebi ile yaklaşık olarak 2 saat sürdüğü bilgisine ulaşıldı ve sevenleri bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Ünlü isim bu özel gecede 3 farklı kostüm giydi ve adından söz ettirdi. Türkiye'nin önemli moda tasarımcıları arasında bulunan Özlem Kaya imzalı fuşya, gri ve siyah renklerde 3 farklı kostüm ile sahne alan Göksel, ilgi çekti. Ünlü şarkıcının konseri izlemeye gelen sevenleri arasında Fatma Turgut Ayşe Tolga ve Ayşe Tolga'nın kızı Can Yael Eskinazi de bulundu.