Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e Hakkını Helal Etmiyor!

Eşi Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olan Fatoş Yelliler, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olan Gökhan Göz ile ilişkisini olduğunu açıklamıştı. Gökhan Göz ile ilişki yaşadığı hakkında açıklamada bulunan Fatoş Yelliler, daha sonra özür diledi ve Gökhan Göz’den yanıt gecikmedi.

Fatoş Yelliler’in özrünü kabul etmediğini ifade eden Gökhan Göz, hakkını helal etmediğini de söyledi. Bunun yanı sıra Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadının da onun gibi mezhepsiz olduğu açıklamasını bulunan Göz, dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü türkücü Berdan Mardini ise yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti ve herkesin fıtratına uygun kişiler ile olması gereken yerde olduğunu yazdı.

İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz beraberliklerine yeni bir şans vermiş ve evlilik kararı almıştı. Daha sonra 4. defa ayrıldıklarını duyuran ünlü çift ihanet iddiası ile gündeme gelmiş ve Gülşah Saraçoğlu açıklamada bulunmuştu. Başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu açıklama yaparsa onların insan içine çıkamayacağını ifade ederken ayrılık sebebini de itiraf etmiş ve yasak aşk olduğunu söylemişti.

Sevilen modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hakkında konuştuğu kişinin ünlü Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi olan Fatoş Yelliler olduğu iddia edilmiş ve daha sonra ünlü isim de açıklamada bulunmuştu.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabı üzerinden Gökhan Göz hakkında yapmış olduğu açıklama ardından bir konuşma gerçekleştirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bu şekilde bir açıklama yapmasının sebebinin ne olduğuna dair çok sayıda mesaj aldığını ifade eden Fatoş Yelliler olayların böyle geliştiğini belirtti. Anlattığı gibi Berdan Mardini ile boşanma arifesinde olduğu sırada Gökhan Göz ile tanıştığını anlatan Yelliler, kendisinin bu durumdan haberi olmadığını da söyledi. Yaşanan tüm olaylara sebep olduğu için çok üzgün olduğunu ve herkesten anlayış beklediğini ifade eden Fatoş Yelliler, Fransa'ya dönmeye karar verdiğini de anlattı.