Gökçe Bahadır Karakter Tercihleri ile Adından Söz Ettirdi

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraberlik yaşadığı müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmiş ve bu haber ile adından söz ettirmişti. Kariyerinde ve özel hayatında mutlu günler yaşayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, evlilik haberi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve tercih ettiği gelinliği ile beğeni topladı. Ünlü oyuncu ekranlarda Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekranlarda alıyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Ünlü isim uzun yıllardır bugüne kadar çok sayıda projede yer alırken hayat verdiği karakterler ile de izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor.

1981 senesinde hayata gözlerini açan oyuncu Gökçe Bahadır 2002 senesinden beri dizilerde ve filmlerde rol almaya devam ediyor. Ünlü isim özellikle Yaprak Dökümü isimli projede hayat verdiği Leyla karakteri ile büyük bir çıkışa imza atmış ve performansı ile göz doldurmuştu. Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır 2006 ile 2010 seneleri arasında yayın hayatına devam eden söz konusu dizide büyük bir sınav vermiş ve seyirci kitlesinin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra birbirinden iddialı dizilerin başrollerinde de yer alan ünlü oyuncu, Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile de adından söz ettirmişti.

Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 2017 ile 2018 sezonlarında ekranlarda yer almış ve Oya isimli karakteri canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun bugüne kadar akılda kalan daha pek çok karakteri bulunuyor fakat bu iki karakter en sevilenler arasında gösteriliyor. Diğer taraftan ünlü isim Netflix'te izleyici karşısına çıkan Kulüp dizisinde de rol almış ve kariyer hayatında çok farklı bir sayfa açmıştı. Bugünlerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, Hayat Bilgisi dizisinde de Törpü olarak dizi hayranları ile buluşmuştu.