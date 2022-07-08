Godfather İle Ünlenen ABD'li Aktör James Caan, 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ailesi yaptığı açıklamada, 1970'lerin ünlü gangster filmi The Godfather'da Sonny Corleone rolüyle tanınan ABD'li aktör James Caan'ın 82 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Açıklama Perşembe günü Caan'ın Twitter hesabında yayınlandı, ancak ölüm nedeni belirtilmedi. "6 Temmuz akşamı Jimmy'nin vefatını size büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.

"Aile, sevgi ve içten başsağlığı dileklerini takdir ediyor ve bu zor zamanda onların mahremiyetine saygı duymaya devam etmenizi istiyor."

Caan, The Godfather'daki ana düşman Michael Corleone'nin ateşli kardeşi Sonny Corleone'yi canlandırdığı için en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı aldı.

Sonny'nin paralı bir yolda durdurulurken vurulduğu korkunç ölümü, filmin en ikonik sahnelerinden biridir.

1972'de vizyona giren ve tüm zamanların en iyi mafya filmlerinden biri olarak kabul edilen The Godfather'ı 1974'te Caan'ın birkaç flashback sahnesinde Sonny olarak geri döndüğü The Godfather: Part II izledi.

Filmlerde Michael Corleone'yi oynayan Al Pacino, e-postayla gönderilen bir açıklamada, "Jimmy benim kurgusal kardeşim ve ömür boyu arkadaşımdı" dedi. “Artık dünyada olmayacağına inanmak zor çünkü çok canlı ve cesurdu.

“Harika bir oyuncu, harika bir yönetmen ve sevgili arkadaşım. Onu özleyeceğim."

Aktör Robert Duvall, bu yılki ilk Godfather filminin 50. yıl dönümü münasebetiyle Hollywood Reporter'da yayınlanan bir makalede, Caan'ın sette canlı bir varlık olduğunu ve ilk filmi üzerinde çalışılması en eğlenceli hale getirdiğini söyledi. Duvall, "Jimmy bunu çok komik yaptı," dedi.

Aynı makalede Caan, Sonny'nin filmden çıkarıldığı bir sahne üzerinde yönetmen Francis Ford Coppola ile yaşadığı anlaşmazlığı detaylandırdı.

Caan, sahnenin dahil edilmediğini anlayınca çok sinirlendiğini ve gösterimden çıktığını anlattı. “Çok sinirlendim, filmin geri kalanını izleyemedim” dedi. "Ama aksi halde bana büyük bir onur verdi," diye ekledi Caan.

James Edmund Caan, 26 Mart 1940'ta New York'un Bronx ilçesinde Alman Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üç kardeşten biri olan Caan, 1961'de televizyonda oyunculuğa başladı. 1971'de, 26 yaşında kanserden ölen Chicago Bears futbolcusu Brian Piccolo'yu canlandırdığı Brian'ın Şarkısı adlı filmdeki rolüyle büyük beğeni topladı. Rol Caan'a Emmy adaylığı kazandırdı.

Ancak, 1980'lerin başında, Michael Mann'in bir çıkış yolu arayan profesyonel bir kasa hırsızını oynadığı 1981 neo-noir soygun filmi Thief'in en beğenilen filmleri arasında olmasına rağmen, filmlere bulaşmaya başladı.

1981'de bir görüşmeciye “Eğlencesi elimden alındı” dedi. “Zaman çekmeyi tercih ettiğim fotoğraflar çektim. Az önce Paramount'ta bir fotoğraftan çıktım. Sevmediğim bir yönetmenle her gün işe gitmemi sağlayacak kadar paran olmadığını söyledim.”

Uyuşturucu kullanımıyla mücadele etmeye başlamıştı ve o zamana kadar kariyerinde yol gösterici bir güç olan kız kardeşi Barbara'nın 1981 lösemi ölümüyle harap oldu. 1980'lerin büyük bölümünde hiç film çekmedi ve insanlara oğlu Scott'ın Küçükler Ligi maçlarında koçluk yapmayı tercih ettiğini söyledi. Scott Caan da bir aktör olmak için büyüdü.

Nakit sıkıntısı çeken Caan, oyunculuk kariyerini yenileyen 1987 filmi Gardens of Stone'da başrol için Coppola tarafından işe alındı.

Bu kariyer nihayetinde altmış yıla yayıldı ve psikolojik gerilim filmi Misery'den komedi Elf'e kadar çok çeşitli filmlerde rol aldı. Geçen yıl, Ellen Burstyn'in karşısında romantik komedi Kraliçe Arılar'da rol aldı.