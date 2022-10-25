Gluten Alerjisine Dikkat! Uzmanlar Uyardı

Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, gluten alerjisinin sindirim sisteminin içerisinde gluten bulunan gıdalara alerjik Reaksiyon göstermesi sebebiyle oluştuğunu belirtti. Genel olarak 5-6 yaş üstü çocuklarda gluten alerjisine rastlanabildiğini ifade eden Bahadır bu durumun bazı durumlarda yetişkinlerde de ortaya çıkabildiğini açıkladı. Simit, ekmek ya da börek gibi hamur işleri, makarna, erişte, arpa, şehriye, kuskus, hazır tatlılar ve pasta, paketli yiyecekler ve bulgur tüketen çocuklarda karın şişliği, ciltte döküntü, kızarıklık, karın ağrısı, ishal, kabızlık, gaz, aşırı yorgunluk, eklem ağrıları ve sürekli halsizlik gibi durumların görüldüğü ifade edildi. Söz konusu bu belirtilerin çocuklarda görüldüğü sırada bunun gluten alerjisi olabileceğini düşünülmesi gerektiği ve bir hekime başvuru yapılması gerektiği açıklandı.

Bahadır glutenin çavdar, arpa ve buğday dahil olmak üzere pek çok tahılda bulunan bir tür protein grubu olduğunu ifade ederken buğday alerjisi, çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı olanların glüten tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra gluten bulunan yiyecekler arasında börek, simit ekmek gibi hamur işleri, hazır tatlılar, pasta, arpa şehriye, makarna, kuskus, bulgur, paketli yiyecekler ve eriştenin bulunduğu açıklandı.

Kişi de gluten ağırlıklı beslenme sonrasında bulantı, şişkinlik, bitkinlik ve kusma gibi durumların görülebileceğini ifade eden Bahadır bugüne kadar gluten tüketiminin pek çok farklı hastalık ile ilişkilendirildiğini açıkladı. Çölyak dışında nörolojik rahatsızlıklar, deri hastalıkları, migren, depresyon, obezite ve otizm gibi pek çok farklı sağlık probleminin de gluten tüketimi ile ilişkilendirildiğini söyledi.

Gluten hassasiyeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahadır gluten içeren gıdalara, sindirim sistemi alerjik reaksiyon göstermesinin önemine dikkat çekti. Gluten hassasiyetinin bazı durumlarda genetik olabileceği ifade ederken sonradan çevresel faktörler sebebiyle de oluşabileceği açıklandı.

Genel olarak 5-6 yaş üstü çocuklarda gluten alerjisinin ortaya çıkabileceğini ifade eden Bahadır erişkin yaşlarda da bu enerjinin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Gluten hassasiyeti gibi durumlarda uygulanmakta olan bir diyet tedavisinin bulunduğunu açıklayan Fatma Gizem Bahadır diyetin dikkatli bir şekilde uygulandığı zaman semptomların kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Bakliyatlar, et ürünleri, sebzeler ve pirincin gluten içermeyen besinler olduğu ifade edilirken bu besinlerin porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketilmesi gerektiği ifade edildi. Pasta ve ekmek gibi ürünlerin ise glutensiz un ile yapılabildiği açıklanırken glutensiz makarnanın tüketilebileceği de açıklandı. Gıdaların alındığı sırada etiket bilgisinin mutlaka okunması gerektiği söylenildi ve dışarıda yemek yerken dikkat edilmesi tavsiye edildi.

Bahadır herhangi bir duyarlılığın bulunmuyorsa gluten tüketiminin yararlı olabileceğine de dikkat çekti ve gluteni kesmenin bağışıklık sistemini yavaşlamasına ya da kan şekeri dengesizliğine yol açabileceğine dikkat çekti. İştah kontrolü sağlamakta olan gluten içeren tam tahıl besinlerin insülin direncine karşı koruyucu olduğu ve tokluk hissi verdiği açıklandı. Gluten için zararlı demeden önce bunları da bilmenin gerekli olduğunu ifade eden Bahadır yapmış olduğu açıklamalar ve tavsiyeleri ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.