Gizli Saklı Dizisi Konusu ve Oyuncuları, Gizli Saklı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yeni dizi olan Gizli Saklı isimli televizyon dizisi projesinin 1. bölümünün 8 Haziran Çarşamba akşamında Fox TV ekranlarında yayınlayacağı öğrenildi. Kanal yaz döneminde yine çok farklı diziler ile seyirci kitlesini kendisine çekmeye çalışıyor. Kanal ilk olarak salı akşamında Senden Daha Güzel isimli diziyle izleyici kitlesini etkilemeye çalışacak ve daha sonra çarşamba akşamlarında ise Gizli Saklı isimli proje ile iyi sonuçlar alma çabası içinde olacak.

Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal ikilisinin başrolde bulunduğu dizi polisiye komedi olarak ekranlarda yer alacak. Projenin içinde bir aşk hikayesinin de olması beklenirken projede aşktan daha çok hareketli ve aksiyonu bol sahnelerde görülecek. Başrolde bulunan oyuncular ile dikkat çeken ve Gizli Saklı ismi ile ekranlarda yer alacak olan dizinin eğlenceli sahneleri de içerisinde barındırdığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Seyirci kitlesi projenin fragmanının yayınlanmasından sonra projeyi büyük bir merak ve heyecan içerisinde izlemeye başladı. Peki Gizli Saklı dizisinin 1. bölüm gelişmeleri nelerdir, Gizli Saklı dizisinin ilk bölümünde hangi gelişmeler meydana gelecek?

Projenin ilk bölümünde Naz karakteri Polis Akademisi’ni birincilikle bitirmesini kutlamak adına annesi ve dayısı ile birlikte mahallelinin de olduğu bir yemek organize edecek ve gelişmeler bu şekilde başlayacak. Bu organizasyonun yaşandığı sırada karşı kaldırımda meydana gelen şüpheli bir olay ise Naz karakterinin dikkatinden kaçmayacak ve Naz şüphelendiği karakterin peşine düşecek. Naz karakteri kısa bir süre içerisinde şüphelendiği kişiyi yakalayacak fakat ortada bir problem çıkacak. Naz'ın yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi olan Komiser Pamir olacak. İkili arasında şanssız bir karşılaşma yaşanacak ve ikili bu gelişme ile isimlerinden söz ettirecek. Gizli Saklı dizisi 1. bölümü ile seyirci kitlesi tarafından merak heyecan içerisinde bekleniyor.