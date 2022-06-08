Gizli Saklı Dizisi Bu Akşam Başlıyor! İlk Bölümde Neler Yaşanacak?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Gizli Saklı isimli televizyon dizisi projesi 1. bölümü ile ekranlarda yer alacak. Söz konusu proje özellikle ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'nın sevenleri için çok önemli bir yapım görevini görüyor. Çünkü ünlü oyuncunun hayranları Halit Özgür Sarı’yı uzun zamandır ekranlarda görmüyordu ve oyuncuya hasret kalmıştı. Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal ikilisinin başrolde bulunduğu Gizli Saklı isimli dizi projesi bir polisiye komedi yapımı olarak ekranlarda yer alacak. Bu durumda dizinin rakiplerinden bir farkı öne çıkıyor. Söz konusu projenin en büyük silahı ise ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı olarak gösterildi. Genç isim son olarak rol aldığı Kardeşlerim isimli dizi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlü oyuncu Kardeşlerim isimli projede kardeşleri için tüm hayatını feda eden Kadir isimli karaktere hayat vermiş ve gönüllere taht kurmuştu. Fakat ünlü oyuncu daha sonra hiç umulmayan bir anda diziye veda etmiş ve oyuncunun sevenleri bu gelişme karşısında çok üzülmüştü. Kadir karakteri diziye ölerek veda etmişti.

Hiç umulmadık bir anda diziden ayrılan genç oyuncu Halit Özgür Sarı bu durum karşısında seyirci kitlesinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanmasına sebep olmuştu. Genç isim Kardeşlerim isimli projeye veda etmesi ardından askerlik görevini gerçekleştirdi ve daha sonra setlere dönüş yaptı. Bu defa ünlü oyuncu Sinem Ünsal ile rol alacak ve Gizli Saklı dizisinde Komiser Pamir karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu Sinem Ünsal ise söz konusu projede Naz isimli karakteri hayat verecek ve iki ünlü oyuncu beraber performans sergileyecek.

Projenin ilk bölümü bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak. Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın hayranları söz konusu projeyi merak ve heyecan içerisinde bekliyor.