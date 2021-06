Gizem Güneş Kimdir? Yaşı, Boyu ve Dizileri

30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Güneş, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 171 cm boyunda olan Gizem Güneş’in kilosu ise 52’dir. Yay burcu olduğu öğrenilen sevilen oyuncunun saç ve göz rengi ise kahverengidir. Bir erkek kardeşi de bulunan Güneş, kardeşiyle ikiz kadar benzer olduklarını açıklamıştır. İkisinin de fiziksel yapılarının babalarına benzediğini açıklamış ve tavırlarının karakterlerinin annesine çekmiş olduğunu söylemiştir. Kökenlerinin biraz karışık olduğunu açıklayan Güneş, 5 kuşaktır İstanbullu olduğunu belirtmiştir. Anne tarafından dedesinin Arnavut göçmeni olduğunu açıklayan oyuncunun anneannesi ise Şam'lıdır. Kökenin karışık olduğunu ifade eden ünlü isim her taraftan farklı özellikler aldığını düşündüğünü belirtmiştir.

Çocukluk yıllarında oyuncu olmak istediğini açıklayan Gizem Güneş, bütün yabancı dillere ilgi duyduğunu, lisede İngilizce eğitimini aldığını üniversitede ise Fransızca okumayı tercih ettiğini söylemiştir. Kış çocuğu olduğunu açıklayan Gizem Güneş, tamamen yaz insanı olduğunu, küçüklüğünden beri dans ettiğini ve oyunculuğa büyük bir ilgi duyduğunu belirtmiştir. Ailesi tarafından her zaman destek ile karşılaştığını ifade eden Güneş, babasının her anını kamera ile kayıt altına aldığını söylemiştir. Bu sebeple her zaman kamera karşısında yeteneklerini gösterme hayali ile büyüdüğünü ifade eden oyuncu, daha çok küçükken ailesinin kendisini bir cast ajansına yazdırdığını belirtmiştir.

5 yaşındayken ilk filminin çekildiğini açıklayan oyuncu, 12 yaşında ise ilk dizisi olan Binbir Gece’de rol aldığını açıklamıştır. Daha sonra hem dans hem de oyunculuk eğitimlerini bir arada almaya başladığını ifade eden Güneş, 4 sene bale eğitimi aldığını ve 2 sene dans ve müzik eğitimleri ile hayatına devam ettiğini söylemiştir.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitiren Gizem Güneş, üniversite hayatında oyunculuk eğitimi almayı da sürdürmüş ve tutkusuna devam etmeyi tercih etmiştir.