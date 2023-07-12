Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) önderliğinde, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin teknik desteğiyle hayata geçirilen "Girişimde Kadın Gücü" projesi, girişimci kadınlara önemli bir kredi destek sağlayacak. Bu projenin kapsamında, toplamda 3 milyon lira tutarında kredi desteği sunulacak. Krediler teminatsız ve sıfır faizli olarak girişimci kadınlara hızla verilecek. İşte detaylar...

"Girişimde Kadın Gücü" projesi kapsamında, girişimci kadınların iş yapma kapasitelerini geliştirmeleri, dijitalleşmeye uyum sağlamaları ve iletişim ağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor. Proje, eğitim desteği yanında finansal destek de sunarak girişimci kadınlara katkı sağlayacak.

Projede yer alan eğitimlere katılan ve mentorluk desteği alan kadınlar arasından seçilecek girişimci kadınlara, teminatsız ve faizsiz kredi imkanı sunulacak. Bu kapsamda, seçilen girişimci kadınlara toplamda 3 milyon lira tutarında kredi desteği sağlanacak. Applied Value Group (AVG) tarafından kredilerin garanti altına alınması sağlanırken, İş Bankası ise kredilerin finansmanını üstlenecek. Başarılı girişimcilere sunulan kredi desteği miktarı ise en fazla 100 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca, projeyi başarıyla tamamlayan 10 girişimci kadına İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanacak ve 3 girişimci kadına ABD Silikon Vadisi'ne ziyaret ödülü verilecektir.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, girişimcilik kültürünün ekonomi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, paydaşların bir araya gelerek girişimci kadın sayısını artırmaya ve kaynakları ortak amaçlar için kullanmaya odaklanması gerektiğini belirtti. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, kadın girişimcilerin iş hayallerine katkıda bulunmak amacıyla teminatsız ve faizsiz kredi imkanı sunduklarını ve ayrıca 5 yıl içinde 15.000 girişimci kadına finansal okuryazarlık eğitimi verme hedeflerini paylaştı. Applied Value Group Türkiye CEO'su Reyhan Baylan ise kadın istihdamının ve girişimci kadınların desteklenmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, projede garantörlüklerinin yanı sıra mentorluk ve eğitim desteği sağlayacaklarını belirtti.

"Girişimde Kadın Gücü" projesi, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bir adım olarak dikkat çekiyor. Teminatsız ve faizsiz kredi imkanı, girişimci kadınların iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen kadın girişimciler, projenin gerekliliklerini yerine getirerek başvuruda bulunabilirler.

Kadınlara sağlanan bu destek, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve girişimcilik kültürünün gelişimini teşvik etmektedir. Projenin başarılı olması ve daha fazla kadın girişimciye ilham vermesi beklenmektedir.