Gine Solucanı Vakaları 14'e Düştü

Gine solucanı enfeksiyonları geçen yıl dünya çapında bir düzineden fazlaya düştü ve eski Başkan Jimmy Carter'ın yaşamı boyunca hastalığı tamamen ortadan kaldırma hayalini gerçekleştirmeye daha da yaklaştı.

Carter Center Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afrika'da güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek için yıllarca süren halk sağlığı kampanyalarının sonucu olarak 2021'in tamamında yalnızca 14 insan Gine solucanı hastalığı vakasının rapor edildiğini bildirdi. Temiz olmayan su içen insanlar, deriden acı çekerek çıkmadan çok önce bir metre (üç fit) büyüyebilen parazitleri yutabilir.

Carter ve eşi Rosalynn tarafından kurulan Atlanta merkezli merkez, kalan enfeksiyonların Sahra altı Afrika'da sadece dört ülkede meydana geldiğini söyledi; Çad, Sudan, Angola ve Kamerun.

Bu, yedi Afrika ülkesinde 27 vakanın bildirildiği bir önceki yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya bir düşüş. Ve bu, Carter Center'ın 1986'da paraziter hastalığın 3,5 milyon insanı enfekte ettiği küresel eradikasyon çabalarına liderlik etmeye başladığı zamandan şaşırtıcı bir düşüş. 97 yaşındaki Carter, hastalığı ortadan kaldırmayı görevlerinden biri haline getirdi.

The Carter Center'ın Gine Solucanını Eradikasyon Programı direktörü Adam Weiss, The Associated Press'e verdiği demeçte, "Neredeyse sekiz milyar insanın yaşadığı bir gezegende yalnızca 14 insanımız olduğunu söylemek, Gine solucanı programı için oldukça olağanüstü bir sicil kaydıdır" dedi.

Köpekler ve kediler gibi hayvanlardaki gine kurdu enfeksiyonları da geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 45 azaldı. Weiss, bunun önemli olduğunu, çünkü enfekte evcil hayvanlar ve evcil hayvanlar hastalığın insanlara geçmesinde rol oynayabileceğini söyledi.

Gine solucanı, dünyanın daha savunmasız insanlarından bazılarını etkiler ve insanları temiz su filtrelemek ve içmek için eğiterek önlenebilir.

Bir metre uzunluğundaki solucan, genellikle ayaklar veya vücudun diğer hassas kısımları aracılığıyla acı verici bir şekilde ortaya çıkmadan önce bir yıla kadar insanlarda kuluçkaya yatmaktadır.

Gine kurdu tek başına ölümcül değildir. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, bu, enfekte olmuş insanları ortaya çıkan bir solucan ortadan kaldırılıncaya kadar çalışamaz hale getirebilen acı verici ve zayıflatıcı bir hastalıktır - haftalar alabilen yavaş bir süreç.

Weiss, Carter Center'ın COVID-19 pandemisinin neden olduğu geçici kesintilere rağmen parazite karşı savaşını sürdürebildiğini söyledi.

Gözetim için birkaç kesinti yaşadık, ancak COVID-19 salgınları meydana geldikten veya güvensizlik durumları ortaya çıktıktan sonra, ekipler alanlara yeniden erişebildi ve topluluk üyelerinin hala gözetim yürüttüğünü ve tüm raporların gerçekte olduğunu doğruladı. doğrulandı" dedi.