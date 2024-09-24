Tarım Bakanlığı, vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması için denetimleri artırıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, 2024’te 854 bin 694 denetim gerçekleştirildiğini ve 14 bin 237 işletmeye idari ceza kesildiğini açıkladı. Ayrıca 339 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Gıda güvenliğinin Bakanlık için "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Yumaklı, sahtekârlık yapan firmaların ifşa edileceği yeni dönemin detaylarını 1 Ekim’de kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Bu hamle, uzun zamandır gündemde olan “Neden sahtekâr firmalar açıklanmıyor?” sorusuna yanıt niteliği taşıyor.

Bakan Yumaklı, her yıl ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığını ve sektör bazlı denetimlerin de sıklaştığını belirtti. Sahtecilik yapanlara karşı ciddi operasyonların sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, bu operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Yeni dönemle birlikte, gıda güvenliğini tehdit eden firmalar kamuoyu önünde ifşa edilecek ve cezalandırılacak.