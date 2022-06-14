Ges Hakkında Tüm Merak Edilenler Burada

Öncelikle GES’in ilk kez ihraç edilmediğini belirtmek istiyoruz. Devlet kurumlarının gelirlerine endeksli bir şekilde kar payı almanın odaklandığı bir senet olan GES’de süreç, talep toplama ve satış kar payı dağıtımı şeklinde devam ediyor.

Önceki GES ihracında devlet kurumu sayısı bir hayli fazla olmasına rağmen bu ihraçta sadece iki kuruma yer verildiği de gözlerden kaçmıyor. Peki ama herkes GES alabilir mi? Bu çok sık sorulan sorunun cevabını “evet” alabilir şeklinde cevaplandırmak yanlış olmayacaktır. Herkes Ges alabilir ama asgari alım tutarı olduğu da unutulmamalıdır.

Hangi Bankalar Satacak

Bir diğer çok sık sorulan soru da hangi bankalar aracılığıyla alışverişin tamamlanacağı konusunda olmuştu. Bu senetlerin satış süreci Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası üzerinden kurulan ortak bir sistemle yapılacak. Bu da alım yapma istediğiniz zaman bu üç bankadan bir tanesine gitmenizin yeterli olacağı anlamına gelmektedir.

Yatırım Araçlarının Çeşitlendirilmesi Amaçlanıyor

Özellikle Gelire endeksli senet enstrümanı ile birlikte yerli yatırımcının daha farklı bir yatırım koluna yönlenmesi teşvik edilmektedir. Aynı zamanda yabancı yatırımcı ve yurt dışında yerleşik Türk yatırımcıların da ödemeleri gelire endeksli bir şekilde yapmaları son derece büyük bir önem arz ediyor.

GES’de Zaman Aralığı Ne Olacak?

Tüm senet ihraçlarında olduğu gibi öncelikli olarak bir talep toplama aralığının olması gerekmektedir. Nurettin Nebati’nin yaptığı açıklamalara göre Türkiye’de GES için talep toplama tarihlerinin 15 – 22 Haziran arasında olduğunu söyleyebiliriz. İlk satışlar içinse belirlenen tarih 24 haziran olmuş. Sonrasında ise artık bekleme periyoduna geçiş yapılıyor.

Zarar Etme İmkanı Var mı?

Doğal olarak tüm yatırımlarda olduğu gibi yatırımcıların aklında bulunan bir diğer soru işareti de zarar etme ihtimalinin olup olmadığı yönünde olmuştu. Bu senetler için asgari getiri oranın garanti seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyiş ile bu senetlerden alan yatırımcıların şu an için zarar etmesi mümkün değil. Tam olarak şartları netleşmediği için ve resmi bilgi yayınlanmadığı için net bir cevap verebilmek pek mümkün değil gibi görünüyor.

İlk Satışlarda Stopaj Olmayacak

Bir diğer bilgi ise yapılan ilk senet satışlarında stopaj oranının %0 olduğudur. Henüz bu konuda da 0 doğru bir bilgiyi resmi kaynaklardan ulaşmadıkça vermek mümkün olmasa da yapılan açıklamaların stopajın olmayacağı yönünde olduğunu söyleyebiliriz.

Buna göre ilk satışların da 23 Eylül 23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan kupon ödemeleri için de %0 stopaj oranın açıklandığını belirtmiş olalım.

Getirisi Nasıl Belirlenecek

Hazine ve Maliyet Bakanlığı tarafından kupon ödemelerinde ihraç yılı bütçesine göre bir getiri hesaplanacak. Buna bağlı olarak getirinin de hesaplandığını belirtme gerekiyor. Yalnız tam olarak ne kadarlık bir getiriden bahsedildiği henüz netleşmediği için söylenemiyor. Yine de ortalama bir rakam vermek bir önceki yıla göre mümkün olabiliyor.

Asgari getiri oranı olduğu gibi bu kuponlarda bir de azami yani en fazla getiri oranının da olduğunu söylemek mümkün oluyor. Bir senetten elde edilebilecek maksimum gelir 0 olacak daha fazla bir gelir elde etmek mümkün olmayacak. Başka bir deyiş ile bu senetler hakkında şunları söylemek yanlış olmayacaktır. Elde edilebilecek minimum bir gelir bulunurken zarar edilmeyecek olması devlet garantisine alınacak. Aynı zamanda gelirin de bir üst limiti olacak.