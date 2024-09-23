CD Projekt RED, merakla beklenen Cyberpunk 2077 evreninde yeni bir animasyon dizisi üzerinde çalıştığını duyurdu. 2022’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Cyberpunk: Edgerunners mini dizisinin ardından gelen bu gelişme, hayranları heyecanlandırdı.

CDPR ve Netflix iş birliğiyle hazırlanan yeni dizinin ilk fragmanı yayımlandı. Fragman, Night City'e geri dönüşü müjdeleyerek, serinin yeni bir macera sunacağının sinyallerini veriyor. Ancak, dizinin içeriği hakkında henüz fazla detay paylaşılmadı. Daha fazla bilginin yakın zamanda açıklanacağı belirtiliyor.

Yeni animasyon dizisinin, önceki projelerde yer alan stüdyo Trigger tarafından mı üretileceği henüz netleşmedi. Stüdyonun daha fazla proje üzerinde çalıştığı duyurulmuştu, bu da yeni dizinin varlığına işaret ediyor.

Ayrıca, CD Projekt RED’in canlı aksiyon bir Cyberpunk projesi üzerinde de çalıştığını hatırlatalım. Cyberpunk evrenine dair gelişmeler, hayranların ilgisini çekmeye devam ediyor.