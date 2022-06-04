Gerard Pique ve Shakira neden ayrıldı?

Günlerdir konuşulan olay gerçek oldu. Pique ve Shakira aşkı bitti! Peki Pique ve Shakira neden ayrıldı? Pique ve Shakira ayrılık iddiaları doğru mu? Pique Shakira'yı kiminle aldatt!

Pique ve Shakira ayrıldı!

Barcelona'nın yıldızı Pique'nin aynı takımda oynadığı 17 yaşındaki yıldızın annesiyle Shakira aldatması sonrası 9 yıllık ilişki bitti. Shakira ve Pique önceliğimiz çocuklarımız diyerek haberlere saygı beklerken, bu ayrılıktan çocukların hiç etkilenmeyeceğini dile getirdiler.

Pique ve Shakira evli miydi?

Shakira ve Pique hiç evlenmedi. Evlilik fikirleri mantıklı gelmediği için sevgili büyüsünü sürdürmek için devam ettikleri ilişki resmen bugün itibariyle bitmiş oldu.

Pique ve Shakira kaç çocuğu vardı?

2010 yılında başlayan tanışmışlıkları 2013 yılında resmen başlayan Shakira ve Pique'nin iki çocuğu bulunuyor. Milan Pique Mebarak ve Sasha Pique Mebarek isminde çiftin iki çocuğu bulunuyor.