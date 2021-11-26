General, Sudan Başbakanı Hamdok'un Askeri Devralmayı Desteklediğini Söyledi

Sudan'ın egemen egemen konseyinin başkan yardımcısı General Mohamed Hamdan Dagalo, Başbakan Abdalla Hamdok'un geçen ayki askeri devralma olaydan önce haberdar olduğunu ve buna "tamamen uygun" olduğunu söyledi.

Hamdok 25 Ekim'de ordu tarafından görevden alındı, ancak Pazar günü Sudan'ın üst düzey generaliyle sivil yönetime geçişi yeniden tesis etmek için bir anlaşma imzaladıktan sonra geçici başbakan olarak yeniden göreve getirildi.

“25 Ekim'de olanlar uzun bir sürecin nihai sonucuydu. Hemeti olarak da bilinen Dagalo, Cuma günü yayınlanan özel bir röportajda El Cezire'ye verdiği demeçte, birçok tartışma yapıldı ve birçok girişim önerildi.

“Başbakan, toplantılar sırasında iki girişim önerdi. Dagalo, "En iyisi attığımız adım olan üç seçenekle başımıza kaldı ve bu başbakanın kendisi için tamamen kabul edilebilirdi" dedi. "Böyle bir hamleyi kendi başımıza yapmadık"

Dagalo, askeri yönetimin "sarmal bir krize dönüşen şeyi durdurmak için en iyi seçenek" olduğunu söyledi.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Resul Serdar, Dagalo'nun Hamdok hakkındaki iddialarının "cesur" iddialar olduğunu, çünkü birçok Sudanlının onun askeri devralmanın bir parçası olup olmadığını veya bunun olacağının farkında olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Atas, bu hafta görevine iade edildikten sonra başbakanla yaptığı son röportaja atıfta bulunarak, "Kendisine sorduğumda askeri darbenin geleceğini bilmediğini söyledi" dedi.

Ataş, "Şimdi başkan yardımcısı, Hamdok ile gerçekten görüştüklerini ve askeri devralma gerçekleşmeden önce bildiğini söylüyor" dedi.

“İnsanlar zaten onun bağımsızlığını sorguluyorlardı. Bu iddiadan sonra insanlar onun meşruiyetini daha da sorgulayacak” dedi.

25 Ekim'de, üst düzey General Abdel Fattah al-Burhan hükümeti feshetti, sivil liderliği tutukladı ve olağanüstü hal ilan etti - yaygın uluslararası kınama ve darbe karşıtı protestoları tetikledi.

Ordu yönetimi ele geçirdikten sonra Hamdok ev hapsine alındı.

Al-Burhan, “iç savaştan” kaçınmak için ordunun yönetimi ele geçirmesinin gerekli olduğunu söyledi ve politikacıları silahlı kuvvetlere karşı protestoları kışkırtmakla suçladı.

11 Kasım'da el-Burhan, kendisinin başında bulunduğu 14 üyeli yeni bir egemen egemen konsey oluşturan bir kararname yayınladı.

Halk ayaklanmasından iki yıldan fazla bir süre sonra, uzun süredir diktatör olan Ömer El Beşir'i görevden almaya zorlayan darbe, demokratik seçimlere geçişi raydan çıkardı ve uluslararası eleştiriler aldı.

Hamdok ile ordu arasında Pazar günü Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayında imzalanan 14 maddelik anlaşma, darbe sırasında gözaltına alınan tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve 2019 anayasa bildirgesinin siyasi geçişin temeli olmasını şart koşuyor. Detaylar devlet televizyonunda okunuyor.

Anlaşmanın ardından eski başbakan El Cezire'ye, ülkeyi Haziran 2023'e kadar seçimlere götürmek için nitelikli profesyonellerden oluşan bir "teknokratik hükümet" kuracağını söyledi. Anlaşma uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılandı, ancak Sudanlı demokrasi yanlısı aktivistler anlaşmayı “darbeyi meşrulaştırma girişimi” olarak reddetti.

Ordunun gelecekteki herhangi bir Sudan hükümetinin parçası olmamasını talep ediyorlar ve Sudan halkı anlaşmanın imzalanmasından bu yana ordunun siyasete karışmasını protesto etmeye devam ediyor.

Yeni kabinenin kurulması ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasının çözülmesi gereken iki temel mesele olduğunu da sözlerine ekleyen Serdar, "On binlerce insan taleplerini ısrarla tekrar sokaklara döküldü" dedi.

12 kabine bakanı da başbakan ve ordu arasındaki anlaşmayı protesto etmek için Hamdok'a istifalarını sundu. Güvenlik güçleri darbe karşıtı göstericileri dağıtmak için zaman zaman gerçek mermi kullandığından, darbeden bu yana güvenlik güçleriyle çatışmalar sırasında en az 41 kişi öldü.