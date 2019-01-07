Zonguldak'ta kar nedeniyle hastane yolu kapandı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Kozlu ilçesindeki Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden hastalar ve hasta yakınları, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kaldı. Araçları hastane girişine park etmek zorunda kalan hasta yakınları hastane yokuşunu yaya olarak çıkmak zorunda kaldı.

Kozlu Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×