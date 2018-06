Zonguldak müftüsünün açıklamalarına tepki

ZONGULDAK Kadın Platformu üyeleri, İl Müftüsü Rüstem Can'ın 'Bayanlar, vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım' sözlerini protesto etti.Zonguldak Kadın Platformu üyeleri, il müftüsü Rüstem Can'ın kadınların vücutlarını başka kadınların da görmeden denize girmesi gerektiği yönünde sözlerini protesto için Madenci Anıtı önünde toplandı. Kadınlar, sloganlar atarak müftü Can'ın açıklamalarını protesto etti. Platform üyeleri adına konuşan Funda Kaya, kadınların bedenlerini denetim altına almaya çalışan erkek egemen söylemlerine tepkili olduklarını söyledi. Kimsenin kadınların ne giyeceğine ve nasıl yaşaması gerektiğine karışamayacağını ifade eden Kaya, "Plajdaki kadınlar yüzünden martılar gibi kayalardan atlamak zorunda kalan Zonguldak müftüsü ve tüm kadın düşmanlığına soruyoruz. Ailede, bir sokakta, kamusal alanda, fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel biçimlerde kol gezen bu şiddetle, kadınları tutsak alacaksınız öyle mi? Kadınları, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, ailede, sokakta, yasada, dilde, bir düşüncede, erkek şiddetini üretenlerin hocasına, kocasına, sopasını itaat getireceksiniz öyle mi? Bedenlerimiz yönelik bu saldırıya sessiz kalmayacak, daha önce olduğu gibi kadın düşmanlarına hesap soracağız. Gerici söylemlerinizin karşısında itaat yok, kadınlar var. Bedenimiz bizimdir. Hayatımızdan, bedenimizden elinizi çekin" dedi.MÜFTÜ RÜSTEM CAN NE DEMİŞTİ?Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, 49 yaşına geldiğini, ancak bugüne kadar gönlünce bir yerde denize giremediğini söylemişti. Bayanların da özel yerlerde denize girmesi gerektiğini söyleyen Can, şöyle konuşmuştu:"Şu anda ben 49 yaşındayım. Ben canı gönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız, bizim Rabbimizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa, bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler."

FOTOĞRAFLI