ZMO Genel Başkanı Güngör, Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret etti

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun aracının sergilendiği Eskişehir'deki parkı ziyaret etti.

Uğur Mumcu anısına düzenlenen 26'ıncı Adalet ve Demokrasi haftası etkinliği için Eskişehir'e gelen Ziraat Mühedisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Mumcu'nun bombalı saldırıda enkaza dönen otomobilinin sergilendiği Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret etti. Anıtın, ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacağını söyleyen Güngör şöyle konuştu:

"24 Ocak 1993'te, karlı bir Ankara sabahında, araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürk devrim ve ilkelerinin ödünsüz savunucusu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu aracına konulan bombanın patlaması sonucu haince katledildi. O günün siyasileri, namus sözü verdiler, 'katil ya da katilleri bulacağız' dediler. İktidarlar değişti, 26 yıl geçti ama aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı. Aynen Çetin Emeç, Muammer Aksıy ve Bahriye Üçok gibi. Bugün, burada 26'ıncısı düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliğinde Eskişehir'deki Uğur mumcu Parkı'ndayız. Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracının sergilendiği bu anıt, bir ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu anıtın burada bulunmasında katkıları olan herkese teşekkür ederiz"

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