Zincirli Höyük'te Demir ve Tunç çağlarından eserler bulundu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 4 ayrı alanda sürdürülen kazıların 12'nci etabı tamamlandı. Arkeolog Nicole Herzog, kazılar kapsamında Demir ve Tunç çağlarına ait birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi’nin 2006 yılında Zincirli Mahallesi'nde bulunan Zincirli Höyük’te ortaklaşa başlattığı kazıların 12’nci etabı, akademisyen, öğrenciler ve mahalle sakinlerinden oluşan 60 kişilik kazı ekibiyle 55 günde tamamlandı. Kazı Başkanı Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. David Schloen’in başkanlığında 40 hektarlık alanda 4 ayrı alanda yapılan kazılara ABD, Fransa ve Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı.İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zincirli Höyük'te yapılan kazılarla ilgili bilgi veren Nicole Herzog, "Her iki çağ arasında 1000 yıllık ara oluştuğu tahmin edilirken, bu yılkı kazılarda Demir ve Tunç çağlarına ait, yemek hazırlamak, yapmak ve sunmak için kaplar, çanak, çömlek, bilezik, kolye ve mücevher bulundu. Bu eserler Gaziantep başta olmak üzere birçok müzede sergileniyor. Her kazı çalışmasında yüze yakın tarihi eser, binlerce çanak, çömlek parçaları bulundu. Bulunan her parça bilimsel çalışmalar için kullanılıyor" dedi.

