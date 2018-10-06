Zihinsel engelli Yağmur'un gelinlik giyme hayali gerçek oldu

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde zihinsel engelli Yağmur Özavcı (30) için ailesi, sürpriz doğum günü düzenledi. Hasan-Emine Özavcı çifti, kızları Yağmur'un gelinlik giyme hayalini temsili düğün töreniyle gerçeğe dönüştürdü.Burhaniye’de berberlik yapan Hasan Özavcı (60) ile ev kadını Emine Özavcı (56), engelli kızları Yağmur için sürpriz bir doğum günü düzenledi. Özavcı ailesi, doğum gününde kızlarının gelinlik giyme hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Yağmur Özavcı, ilk önce evinden konvoyla alınarak düğün salonuna getirildi. Burada oyunlar oynandı, pasta kesildi, kına ve takı töreni yapıldı. Yağmur ilk dansı babası Hasan Özavcı ve kardeşi Murat Özavcı ile yaptı, düğüne katılanlarla birlikte doyasıya eğlendi. Doğum gününe Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Mine Öner ile Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal ve eşi Aydan Uysal da katıldı.Konuklara teşekkür eden Yağmur Özacı, “Bugün benim 30'uncu yaş günüm. Bütün gelenlere, herkese teşekkür ederim. Hayalimdeki doğum günü oldu” dedi.5 YIL ÖNCE VERDİKLERİ SÖZÜ TUTTUYağmur'un Baba Hasan Özavcı, “Kızımın 30'uncu yaş gününü kutladık. İnşallah, bundan sonra kalan ömründe sağlıklı, sıhhatli, daha nice günler yaşar. Bugünlerin başka engelli kardeşlerimiz tarafından da tekrarlanmasını niyaz ederim. Katılanlara, yardımcı olanlara, bugüne destek olan bütün misafirlerimize cani gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.Kızına 5 yıl önce söz verdiğini anlatan anne Emine Özavcı ise, “Bugün bizim kızımızın doğum günü. 5 yıl önce verdiğim söz ve onun duygularının hepsini bir araya getirerek bu geceyi tertipledik. Biz de çok mutluyuz. O da çok mutlu oldu. Hayalleriydi. Hayallerini gerçekleştirmeye gayret ettik. Dostlarımıza herkese çok teşekkür ederim. Onun çok seveni varmış. Salonu doldurdular. Güzellikte anlatacak söz bulamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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