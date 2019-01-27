Zigana’da çığ kurbanı dağcılar anıldı

Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane),() - GÜMÜŞHANE'nin Torul İlçesi Zigana Dağı'nda 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için anma töreni düzenlendi.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK), Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK), üyeleri, anma etkinliği nedeniyle Zigana Dağı zirvesinde bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nden, çığ felaketinin yaşandığı bölgede yapılan anıta kadar yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Anıta çelenk bırakan katılımcılar, burada çığda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından çığda yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Duanın ardından konuşan Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, çığda yaşamını yitiren dağcılara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. 10 yıl önce çığ felaketinde kaybettikleri dağcıları unutmadıklarını belirten Atalay, Zigana coğrafyasında bir daha böyle elim kazaların yaşanmaması temennisinde bulundu.

'ÜZÜNTÜM HİÇBİR ZAMAN BİTMEMİŞTİR'

Çıktıkları gezide o gün arkadaşlarını kaybeden TEDAK üyesi Sevgi Gültekin ise arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu söyledi. Gültekin, "Ömrüm yettikçe, ben tek başıma da kalsam bu anma törenini yapacağım. O günkü üzüntüm hiçbir zaman bitmemiştir. Yakınlarını kaybeden tüm ailelere, sevgili TEDAK dostlarıma, TEDAK ailesine ve tüm dağcılık camiasına tekrar sabırlar diliyorum” diye konuştu.

10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Olay, Gümüşhane'nin Torul İlçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009 tarihinde meydana geldi. Çığ felaketinde Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi, Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

FOTOĞRAFLI