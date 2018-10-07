Zeytinyağının en kıymetlisinde ilk sıkım

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yılın erken hasat zeytinlerinin sıkımından ilk yağ elde edildi. Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, yaklaşık 12 kilo zeytinden 1 litre erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı elde edildiğini belirterek, ürünün çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Yatağan ilçesinde, 2018-2019 sezonunun erken hasat zeytinlerinin sıkımından ilk yağ alındı. Birçok hastalığa iyi geldiği ve iyileşmeye katkı sağladığı belirtilen erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, Türkiye'nin gelecekteki marka değeri olarak görülüyor.

Aynı zamanda zeytinyağı üreticisi olan Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, erken hasat soğuk sıkımın, yağ üretimi için yapılan bir işlem olmadığını belirtti. Totoş, bu işlemin polifenol denilen zeytinyağında şifa etkisi ortaya çıkaran maddelerin zengin olarak yağa geçmesinin sağlandığı, hasat ve sıkım işi olduğunu söyledi. Atilla Totoş, yağ üretmek için zeytinin çok yağ vereceği dönemi beklemenin erken hasat sayılamayacağını da kaydetti. Yaklaşık 12 kilo zeytinden 1 litre erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı elde edildiği için çok kıymetli olduğunun altını çizen Totoş, "Ürünün renginin yeşil olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü gıda sahtecileri bir damla boyayla yağları yeşile boyayabiliyorlar. Bunu ayırt etmemiz için ilk önce yağın yeşillik kokması gerekiyor. Ağzına aldığınızda dilinizin etrafını, damaklarınızı ve damağınızın tavanını iğneleyen ve küçük patlamalar şeklinde hissedilen bir dokunuş alacaksınız. Gırtlağınızın nefes borusuyla birleştiği yerde yanma hissi alacaksınız. Bunlar kendiliğinden bir süre sonra geçecek ve sizi rahatsız etmeyecek. Ama asla kötü koku almayacaksınız" dedi.

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü de belirten Totoş, ürünle ilgili şunları anlattı:

"Eğer size yeşillik kokuları veriyorsa, yani zeytinyağından beklediğiniz zeytin kokularını veriyorsa, o erken hasat zeytinyağıdır. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı asla plastik şişeye konmaz. Hiçbir zeytinyağı konmaz ama erken hasat zeytinyağı o kadar kıymetlidir ki; şeffaf cam şişeye bile konulmamalıdır. Eğer konmuşsa da o kıymet bilmeyen bir üreticinin ürettiği yağdır. Şeffaf şişede yağ varsa, o üretici erken hasat zeytinyağını bilmiyordur. Kıymetini bilmediğine göre zaten üretimini de bilmiyordur. Bu yağlar, koyu renkli şişelere konulmalıdır. Kapağını açtığınız zaman size kırların, çayırların ve yeşilliklerin kokusunu verir."

FOTOĞRAFLI