Zeytinburnu'nda doğalgaz kutusundan çıkan duman mahallede panik yarattı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() ZEYTİNBURNU'nda doğalgaz kutusundan koku ve duman çıktığını gören mahalle sakinleri önce komşularını uykudan uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri duman ve kokunun doğalgaz kutusundan değil yer altındaki elektrik kablolarının yanması sonucu oluştuğunu belirledi.

Olay Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Bağ Yolu Sokak'ta oturan vatandaşlar yerdeki doğalgaz kutusundan koku ve duman çıktığını görünce önce kapı komşularını uyandırdı. Uykularından uyanan mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri bölgedeki doğalgaz akışını kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri de sokak girişlerine hatalı park edilen bir araç yüzünden olay yerine giremedi.

İTFAİYE YAYA OLARAK OLAY YERİNE GİTTİ

İtfaiye ekipleri olay yerine söndürme tüpleriyle yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, İGDAŞ ekipleri de olay yerindeki doğalgaz kutusunda inceleme yaptı. Mahalle sakinleri de olup biteni şaşkın gözlerle izledi. Ekiplerin incelemesi sonucu dumanın doğalgaz kutusundan değil yer altından geçen elektrik kablolarının yanması sonucu kaynaklandığını belirledi. Ardından olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini keserek çalışma başlattı. Mahalle sakinleri rahat bir nefes alarak yaşananlar sonrası evlerine girerken, ekiplerin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)