Zamları protesto için damada benzin bidonu, geline tüpgaz verdi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düğün törenine katılan Lefkoşalı siyasetçi Çetin Sadeli, akaryakıt ile tüpgaza yapılan zamları protesto etmek için damada bidon içinde benzin, geline ise tüpgaz verdi.

Mehmet Ekin Vaiz ile Gülşen Erçin, Lefkoşa'da dün gerçekleştirilen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe, Lefkoşalı siyasetçi Çetin Sadeli de katıldı. Sadeli, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, düğünün yapıldığı mekana, bir elinde benzin bidonu diğer elinde tüpgaz ile girdi. Takı töreninde de sıraya elindekilerle giren Sadeli, damada bidon içinde benzin, geline ise tüpgaz verdi. Sadeli, akaryakıt ile tüpgaza yapılan zamları protesto etmek için bu eylemde bulunduğunu söyledi.

'RÜŞVET' VAADİYLE OY İSTEMİŞTİ

Öte yandan Çetin Sadeli, KKTC'de ocak ayında yapılan parlamento seçiminde, bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Kazanması halinde rüşvet ve yolsuzluk yapılacağını vadeden Sadeli, siyasi partilerin tümünü de yolsuzluk ve hırsızlıkla suçlamıştı. Sadeli, seçim döneminde 'Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz' sloganıyla reklam filmi hazırlatmıştı. Seçimi kazanamayan Çetin Sadeli, 3 bin 200 oy almıştı.

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