Yüzlerce bisikletli “Trafikte biz de varız” dedi

İSTANBUL, () – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Sürücülerin trafikte bisikletlilere daha dikkatli yaklaşması ve trafik kazalarının önlenmesi için düzenlenen etkinlikte yüzlerce bisikletli Saraçhane’den Yeni Havalimanı'na pedal çevirdi.

Saraçhane’de başlayan etkinliğe 7’den 70’e yüzlerce vatandaş ilgi gösterdi. Kazananın olmadığı yarışta sosyal mesaj veren bisikletliler, sürücülerin trafikte bisikletlilere daha fazla dikkat etmesini istedi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle yola çıkılan etkinlikte yüzlerce bisikletli, Yeni Havalimanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST etkinlik alanına kadar pedal çevirdi.

“BİSİKLETLİLERE BİRAZ DAHA ÖNEM VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Etkinliğe katılan Fatih Türkmen, “Bisikletlilere biraz daha önem verilmesini istiyoruz. Sürücüler trafikteyken o yolda bizim de olabileceğimizi düşünmelerini ve araçlarını ona göre sürmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAREKETLİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Hareketliliği yayınlaştırmak için pedal çevirdiklerini kaydeden İlker Batır, “Yeni havalimanına kadar süreceğiz. Çok keyifli bir yolculuk olacak. TEKNOFEST etkinlik alanına gideceğiz. En büyük heyecan da bu bizim için” şeklinde konuştu.

“Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz” diye konuşan Niyazi Güçlü ise, organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Bisikletliler son hazırlıklarını tamamladıktan sonra TEKNOFEST etkinlik alanına ulaşmak için yola çıktı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)