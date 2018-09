Yunus Emre, türbesi başında anıldı

BÜYÜK Türk mutasavvıfı Yunus Emre, Ulupınar Köyü Ziyarettepe'de bulunan türbesi başında düzenlenen törenle anıldı.Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince ortaklaşa düzenlenen törene Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Ayhan Erel, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir ve Aksaray il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali İbrahim Akın, anma töreninde yaptığı konuşmada, yüzyıllar öncesinden söyledikleriyle sesini günümüze duyuran Yunus Emre’nin fikirlerinin gelecekte de milletimizi ve insanlığı aydınlatmaya, milli ve manevi hayatımıza güzellik ve canlılık katmaya devam edeceğine inandığını söyledi.Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasında kavganın yerini barışın, huzursuzluğun yerini ise derin bir sevgi ve hoşgörünün aldığını belirten Vali İbrahim Akın, “Anadolu topraklarını yurt edinmeye başlayan milletimiz, yeni vatanlarındaki yaşama gücünü İslami değerler ile Türklük bilinci üzerine inşa etmişlerdir. Bu iki temel prensibi, Anadolu halkına aşılamaya çalışan, onlara derin bir ruh ve iman terbiyesi veren mana erenlerinden birisi de Yunus Emre'dir. Anadolu’nun Moğol akın ve yağmalarıyla, siyasi çekişmelerle, kıtlık ve kuraklıklarla mücadele ettiği yıllarda Yunus Emre, Allah sevgisini, birlik ve beraberlik duygusunu ve insan sevgisini bizlerin ruhuna işlemiştir. İnsanların kaynaşmasında, duygu inceliğine ve tefekkür derinliğine erişmesinde sevgi, aşk, hoşgörü gibi ilahi güzelliklerin büyük bir yeri vardır. Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasında kavganın yerini barış, huzursuzluğun yerini ise derin bir sevgi ve hoşgörü almış, bunu da 'Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü' yaklaşımıyla ortaya koymuştur. İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin bütün işleri kolaylaştıracağını dile getiren Yunus Emre: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz sözleriyle ifade etmiş, gönül denilen ilahi cevherin sevgi ve muhabbetle parlatılmasını istemiştir. Onun güzel hasletlerini hayatımıza hakim kılmalı ve Yunus Emre’nin nasihatleri doğrultusunda yaşamaya gayret göstermeliyiz. Kültürümüzün manevi zenginliği olan Yunus Emre’yi farklı kılan en önemli özelliklerden biri de tıpkı bu toprakların yetiştirdiği değerlerden biri olan Aşıkpaşa gibi ana dilimize kıymet vermesi ve bizlere duru bir Türkçe ile seslenmesidir” dedi.'KULLUĞUN AMACI; O'NA TERTEMİZ ULAŞMAKTIR'Aksaray Valisi Aykut Pekmez de, “Yunus Emre’nin Anadolu’nun tarihteki en zor dönemlerinde yaşamıştır. Anadolu büyük bir kargaşa içerisindeyken, devlet otoritesinin olmadığı, ayaklanmaların olduğu dönemde Yunus Emre, gönül dünyamızın manevi ikliminde can vermiş, fikirleriyle adeta Anadolu’yu mayalamıştır. Yunus Emre, geçmişten günümüze ulaşan sesiyle, bütün insanlığa hitap eden büyük bir isim olmuştur. Sözleri ve fikirleriyle gönüllere giren Yunus Emre’nin söylemleri evrensel sevgi ve hoşgörünün en veciz halleridir. Yunus Emre’nin aşk söylemleri tamamen yüce mevlaya odaklı olup, bütün varlıkların sevgisini yaradana bağlamıştır. Yunus Emre’ye göre Allah’a kulluk etmenin amacı, O’na tertemiz ulaşmaktır” dedi.'ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE MÜSLÜMANLAŞMASINDA KATKISI BÜYÜK'Milletvekili Metin İlhan da konuşmasında, “Sabrı, sevgisi, hayatı, Allah aşkıyla gönüllerde taht kuran Yunus Emre’yi anmak için bir aradayız. Yunus Emre’nin de diğer dervişler gibi Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında çok büyük katkısı vardır. Gittiği her yerde gönüllerin sultanı olarak karşımıza çıkan Yunus Emre, sadece döneminin değil günümüz toplum yaşantısında da her zaman yerini korumaktadır” dedi.Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Ayhan Erel ile Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın konuşmaları ve okunan şiirlerin ardından Aksaray Tasavvufi Musikisi Topluluğu ilahi sunumu ile devam eden Yunus Emre Anma Günü Etkinlikleri, temsili Yunus Emre’den şiir dinletisi ve alıç dağıtımı, ardından da çilehanenin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

