Yunanlı turistler, Kalandar'ı kutladı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Kalandar gecesi için Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist grubu, kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynanıp, tiyatro gösterileriyle Kalandar geleneklerini canlandırdı.Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, bölge halkının yanı sıra Yunanistan’dan gelen 50 kişilik turist kafilesi de, yöresel kıyafetleriyle katılarak Kalandar’ı kutladı. Kafilede ayrıca, Kalandar geleneğin özgü, şeytan, ayı, köylü kadın, asker, doktor, köylü ve gelin kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe, tulum ve davul eşliğinde horon oynayan Yunanlı turistleri, köy sakinleri de ilgiyle izledi. Kafiledeki kostüm giymiş turistler de, yörelilerle şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinileri de, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.‘ÖNEMLİ BİR TURİZM AKTİVİTESİ’Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Kalandar geleneğinin bölgenin turizm potansiyeli açısından önemli olduğunu belirterek “Kalandar, kültürümüzde Osmanlı’dan günümüze gelen bir etkinliktir. Büyüklerimiz deyimiyle koca karı ayının yılbaşı. İnsanlar burada eğleniyor. Yunan misafirimiz de buradalar. Yunan misafirlerimizin birçoğu Osmanlı döneminde burada bizlerle beraber yaşayan insanların torunlarıdır. Onlar da ata toprakları olan bu bölgelere gelerek kendi kültürlerini yaşayıp özlem gideriyorlar" dedi.‘BURASI BİZİM İÇİN VATAN GİBİ’Kalandar kutlamaları kapsamında bölgeye gelen Yunan kafilesinden Mirofora Efstathiadou da, Trabzon’u çok sevdiklerini söyledi. Efstathiadou, “Bizim dedelerimiz burada doğdu. Çok mutluyuz. Bundan 100 sene önce hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bu etkinlikleri hep birlikte yapıyorlardı. Ben Trabzon’u çok seviyorum. Trabzon sadece Ayasofya ve Sümela değil. Burada çok iyi insanlar var. Trabzon’un insanı bizim yüreğimizin içerisinde. Burası bizim için vatan gibi. Yunanistan’da da 'bize her yer Trabzon' diyoruz” diye konuştu.'ONLARLA AYNI KÜLTÜRE SAHİBİZ'Yunanlı turist grubunun kafile başkanı Kostas Alexandridis ise, yöredekilerle aynı kültüre sahip olduklarını kaydederek, "Buraları ve burada yaşayan insanları seviyoruz. Çünkü burada yaşayan insanlar bizim dedelerimizin arkadaşlarıydı. Onlarla aynı kültüre sahibiz. Burada yaptığımız yılbaşı adeti Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından ortaklaşa yapılan bir kültürdür. Bu kültürde insanlar bir araya gelerek eğlenir ve birbirine yeni yılda mutluluklar diler” ifadesinde bulundu.KALANDAR GELENEĞİKalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.

FOTOĞRAFLI