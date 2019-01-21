Yükümlüler Antalya'da 26 okulu onaracak

ANTALYA'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler, proje kapsamında 26 okulun bakım ve onarımına başladı.Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler tarafından yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerinin yapılması için proje başlatıldı. Antalya'da yükümlülerin Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yerinde inceledi.KAMUYA FAYDALI BİR İŞVali Münir Karaloğlu, Adalet Bakanlığı'nın hem yargılamanın hızlandırılması, hem de infaz sistemiyle ilgili farklı ve çağdaş çalışmalar olduğunu söyledi. Onarım çalışması yapan bir yükümlü ile sohbet eden Karaloğlu, bu kişinin 15 bin lira para cezasını ödeme şansı olmadığı için ceza aldığını söyledi. Karaloğlu, "Eğer parayı ödeyemiyorsa, cezaevine girip 2 yıl orada kalması gerekiyordu. Yeni sistem, bu yükümlüye günde 2 saat ücretsiz çalışarak, kamuya olan cezasını infaz etme hakkı veriyor. Bu durum, kamuya ücretsiz hizmet alma hakkının yanında, ayrıca yükümlüyü ailesinden koparmadan cezasını yerine getirme şansı veriyor. Toplum açısından faydalı bir uygulama, olay çocuklarımız olunca kamuya bundan daha faydalı bir hizmet olamazdı" dedi.ANTALYA'DA 26 OKUL ONARILACAKBaşsavcı Halil İnal da Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan işbirliği kapsamında Antalya'da da Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda yükümlülerin boya, tadilat, temizlik gibi işleri ücretsiz yaptığını dile getirdi. Bu çerçevede Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirledikleri 26 okulda ara dönemde boya, badana, temizlik işlerini yapılacağını belirten İnal, okulları yeni döneme hazır hale getireceklerini vurguladı. Denetimli serbestlik hakkında da bilgi veren İnal, "Denetim altında özgürlük diyebileceğimiz bir infaz sistemidir. Suç işleyen vatandaşlarımız, bir kısım suçlarında tahliyelerine bir ya da iki yıl kala ve cezaevinde kaldıkları sürede de suç işlemezlerse infaz hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik altında kalan sürelerini geçirmek üzere tahliye ediliyorlar. Kalan süre, yükümlülerin durumuna göre değerlendiriliyor. Kamu hizmetlerinde ücretsiz olarak çalışıyorlar. Cezasını infaz edip toplumla yeniden bir araya geliyorlar. Kamu hizmeti cezası, kamuya verilen bir zararın bir nevi iade edilmesidir. Kamuya ücretsiz çalışarak verdiği zararı telafi ediyor. Yükümlü ailesinden kopmadan belirlenen günde 2 ya da 4 saat çalışıyor" diye konuştu.

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