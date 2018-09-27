Yüksekova'da, yeni yapılan ortaokula bu yıl da öğretmen atanmadı (2)

VALİ TOPRAK: OKULU EN KISA ZAMANDA EĞİTİME AÇACAĞIZ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyüne yapılan ve geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen, ancak eğitime başlanamayan okulun eğitim- öğretime açılmasıyla ilgili Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, müjdeyi verdi.

Vali Toprak, geçen yıl bölgede yaşanan bir takım terör olayları nedeniyle okulda eğitim-öğretime başlanamadığını, burada teröristlerin sivil işçilere yönelik eylemlerinin olduğunu, ancak bu yıl bölgede güvenlik sorununun kalmadığını söyledi. Vali Toprak, "Mezranın çevresinde bulunan hakim tepelere üs bölgeleri kurduk. Bu nedenle de herhangi bir güvenlik sorunu kalmadı. Okulu en yakın zamanda hizmete açacağız" dedi.

Vali Toprak, gerekli olan talimatları verdiğini, 8-10 öğretmenin bu okulda görev yapacağını ve o bölgede yaşayan çocukların modern bir okulda bundan sonra eğitimlerini alacaklarını kaydetti.

