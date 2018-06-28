Yüksek Öğretime Giriş Sınavı günleri gürültü yapılmayacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde, sınava giren öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması amacıyla, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bir takım tedbirler alındı.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu başkanlığında yapılan asayiş toplantısına Emniyet Müdürü Nadir Örten, Jandarma Komutan Vekili Çoşkun Doğdu, Belediye Başkanı Mehmet Çüter, ÖSYM ilçe sınav koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Duruel, İlçe Nüfus Müdürü Ali Çalışkan katıldı. Toplantıda tedbir amaçlı alınan karara göre, sınavda öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için 30 Haziran - 1 Temmuz günleri okulların yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi’nde cumartesi semt pazarı kurulmayacak. Sınav günleri, 09.00-18.00 saatleri arasında, motorlu araçlar korna çalmayacak, okulların etrafındaki inşaatlarda çalışma yapılmayacak, düğün konvoyları düzenlenmeyecek. Alınan karar, belediye hoparlöründen de anons edilerek, sınavın öğrenciler için önemine değinildi ve vatandaşların alınan karara uymaları ricasında bulunuldu.





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