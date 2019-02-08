YTSO Başkanı:Hedefimiz, Yalova’yı her yönden en güzel yerlere taşımak

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı’yı ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kenan Engin ve Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gençer ve Sabahattin Çetin, Meclis Katip Üyesi İhsan Yılmaz ile Genel Sekreter Taner Eriş, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ile Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı’yı makamında ziyaret etti.

Görevlerine atanması dolayısıyla Müdürler Yılmaz ve Kaşıkçıyı tebrik eden Becan, “Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak ildeki tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmakla beraber, uyumlu ve başarılı bir çalışma dönemi içerisindeyiz. Hedeflerimiz Yalova’yı hem ekonomik olarak hem de sosyal açıdan en güzel yerlere taşımak olacaktır. Üyelerimizi ve ilimizi ilgilendiren tüm konularda işbirliği içinde olmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.



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