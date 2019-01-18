Yozgat’ta 74 bin 882 öğrenci karne aldı

YOZGAT’ta, 74 bin 882 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk kez karne alan ilkokul birinci sınıf öğrencileri sevinçlerini aileleriyle yaşadı.

Yozgat’ta, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Yozgat Valisi Çakır, "Okulların genel amacı bilgiden ziyade bilgiye nasıl ulaşmayı öğretmek olmalı. Bir de öğrencilerimize küçük yaşta hayat düzeni, disiplini kazandırmak olmalı. Eğitim öğretim, biraz mücadele istiyor. Çocuklarımıza hayat disiplini kavuşturmamız lazım. Bunda da bizlere, ailelerimize, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Karnelerini ve hediyelerini Vali Çakır’dan alan ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sevinçlerini anne ve babalarıyla yaşadı. Bazı veliler çocuklarının karnelerini dikkatle inceledi.



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