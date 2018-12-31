Yozgat'ta 339 polis adayı mezun oldu

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 4 aylık eğitimi tamamlayan 339 polis adayı mezun oldu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi spor salonunda düzenlenen törende, okulu derece ile bitiren Yunus Kocabıyık, yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Daha sonra dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödülleri verildi. Öğrencilere hitaben konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Bu topraklar üzerinde yaşamanın bedeli kolay değil kim ne derse desin. Biz dünyada bu bedeli en çok ödeyen toplumlardan biriyiz. Geçmişte dedelerimiz, atalarımız bu topraklar üzerinde yaşamak için büyük bedel ödedi. Bizler de büyük bedel ödedik. Ama Allah'a hamd olsun, Türkiye Cumhuriyet Devleti çok büyük aşamalar kaydetti. Bugün kendi silahını yapan, kendi ordusunu, askerini, polisini en üst düzeyde eğiten bir devlet haline geldi" dedi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ise "Okulumuz, 1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına, adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, vatanına, milletine, bayrağına bağlı ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirmiştir. Aynı duygu ve düşüncelere sahip bilinçli mensuplar yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün 22'nci dönem Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak 339 vatan evladımızı daha mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 339 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı. Yemin töreninin ardından, polis adayları keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.



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