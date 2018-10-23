Yolun altından geçen boruya sıkışan tavuğu itfaiye kurtardı

ELAZIĞ'da asfalt yolun altından geçen su borusuna sıkışan tavuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Gümüşkavak Mahallesi'nde dün akşam asfalt yolun altından geçen su borusunda tavuk sesi duyanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavuğun asfaltla kaplı yolun altından geçen su borusuna sıkıştığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, asfaltı delerek tavuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kara tavuk sahibine teslim edildi.



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