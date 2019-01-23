Yolu kapanan mahallede, hasta annesini her gün sırtında taşıyor

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki hafta önce derenin taşması sonucu hasar oluşan ve balçığa dönen Gökçeçakmak Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Mahalle sakinlerinden Nihat Kasap (40), akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı (85), yol kapalı olduğu için sırtında 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getiriyor.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye giremedi, yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirmeye başladı.

Yoldaki hasar nedeniyle sağlık ekiplerinin eve gelemediğini belirten Nihat Kasap, "Yol bu hale gelince sağlık ekiplerini aradım ama gelemeyeceklerini söylediler. Ben de bozuk yolda annemi sırtıma alarak sağlık ocağına getirip götürmeye başladım. O benim annem, onu nasıl taşımayayım. O beni 9 ay karnında taşımış, şikayet etmemiş. Ben annemi iğne vurmaya nasıl getirmeyeyim. Kim olsa getirir. Anne hiç kenara atılır mı. Ben annemi mecbur götüreceğim. Ya öleceğim ya götüreceğim. Allah bana sağlık verdiği sürece ben annemi sırtımda taşıyacağım" dedi.

'YOLUMUZU YAPSALAR YETER'

Yolun bir an önce onarılmasını isteyen Nihat Kasap,"Yorulmayı hissetmiyorum, annem var sırtımda. Anneyi taşırken kim yorgun hissedebilir. Ben sadece annemi düşürmekten korkuyorum. Yoksa bir anne evladının sırtına yorgunluk verir mi. Nereyi arasam, kimse yardım etmiyor, nereyle görüşsem boş çeviriyorlar. İstediğim tek şey; annem benden memnun olsun, annem benden razı olsun, bana hakkını helal etsin, yeter. Yolumuzu yapsalar yeter" diye konuştu.



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