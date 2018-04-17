Yoldan çıkan otobüs eve çarptı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak, bir eve çarptı. Kazada sürücü Ekrem Çetinkaya (27) yaralandı.

Gazimağusa- İskele anayolunda giden Ekrem Çetinkaya yönetimindeki TPJ 119 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs Tuncay Yalçın'a ait eve çarptı. Kazada, evde ve araçta büyük hasar oluşurken sürücü otobüste sıkıştı. Çetinkaya, sağlık ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.



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