Yolda, trafik polislerinin bulduğu yaralı baykuş, tedaviye alındı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu baykuş, belediyenin veteriner hekimlerince tedaviye alındı.

Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis ekibi, sabah saatlerinde Askeri Havaalanı kavşağında yol ortasında çırpınan baykuşu fark etti. Aracı durdurup, kuşu yakalayarak yoldan alan polisler, belediyeye haber verdi. Gelen belediye veterinerleri, kanadı kırık olduğunu tespit ettikleri baykuşu, tedavisi için Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



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