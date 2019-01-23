Yol yapımı için kurulan tesisten, piyasaya mıcır satıldığı iddiası

İZMİR'de Karaburun ile Mordoğan arasındaki yolu yapan yüklenici firmanın, taş ocağından çıkardığı ham maddeyi piyasaya sattığını ileri süren ilçe sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yol yapım çalışması bittikten sonra kapatılması gereken tesisin, bölgedeki faaliyetlerini sürdürmek için İmar Barışı'ndan faydalanmak amacında olduğunu iddia eden Karaburunlular, İlçe Belediyesi ve İzmir Valiliği'ne de dilekçeyle başvuruda bulunarak, şantiyenin kapatılmasını istedi. Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi.

Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü, dar ve virajlı olduğu için sık sık kazaların yaşandığı Karaburun-Mordoğan arasında karayolu yapımı için ihaleye çıktı. Yolun yapımını üstlenen yüklenici firma, 2016 yılında Azmak Deresi mevkisinde, hazır beton, plentmiks, kırma-eleme tesisi kurdu ve çalışmalara başladı. Yolun yapımında kullanılacak olan mıcır, taş gibi malzemelerini bölgede açtığı taş ocağından sağlayan firma, iddiaya göre, elde ettiği ham maddeyi, piyasaya satmaya başladı. Bunun üzerine ilçe sakinleri, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İzmir Valiliği ile Karaburun Belediyesi'ne de dilekçe ile başvuruda bulunan ilçe sakinleri, tesisin kapatılmasını istedi.

Karaburunlular adına açıklama yapan Yaşar Şefkatoğlu, şantiye kurulduktan sonra çıkan tozdan dolayı evlerinde bile rahat yaşayamadıklarını, zeytinliklerin kuruduğunu, ancak yolun yapılması için şikayetçi olmadıklarını belirtti. Şefkatoğlu, "Kamu yararı taşıdığı için yol yapım çalışması esnasında yaşanan hiçbir olumsuzluktan şikayet etmedik. Tozu, dumanı sineye çektik, yolun bir an önce bitirilip, şantiyenin kaldırılmasını büyük bir sabırla bekledik" dedi.

'İMAR BARIŞI'NA BAŞVURU YAPTI'

Yol yapımını üstlenen firmanın kurnazlık yaptığını ileri süren Yaşar Şefkatoğlu, "Firma, söz konusu şantiyeyi yol yapım amacıyla kurmamış gibi hareket etti. Yani sanki orada izinleri alınarak kurulan bir şantiye yok da, kaçak bir tesis varmış gibi hareket ederek, Şehircilik Bakanlığı'na imar başvurusunda bulundu. Bunun akabinde de İmar Barışı'ndan faydalanıp Yapı Kayıt Belgesi'ni aldı. Ayrıca Karaburun Belediyesi'ne başvurarak, şantiyesini çalıştırma ruhsatı alabilmek için numarataj talebinde bulunduğunu da öğrendik" diye konuştu.

Bu talebin sakıncalı olduğunu savunan Şefkatoğlu, "Çünkü firma kamu yararı gözetilerek Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yol yapım süresiyle sınırlı izin aldı. Yol bittikten sonra yapılan sözleşme gereği şantiye kapatılacak. Gayrisıhhi müessese olan bu yapılar kamu kurum görüşleri alınmadan yapılamaz" dedi.

'EVLERİMİZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Azmak Deresi yakınında yaşayanların, yol yapımı için geçici olarak kurulan şantiyeye bugüne kadar hiçbir itirazlarının olmadığını kaydeden Yaşar Şefkatoğlu, buna rağmen firmanın hukuki dayanaktan yoksun olarak şantiyesini kalıcı hale getirmek için çabaladığını ileri sürerek, "Şantiyenin faaliyetlerine devam etmesi halinde, zaten 3 yıldır yaşayamadığımız evlerimizi terk etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi.



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