Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi. (FOTOĞRAF)