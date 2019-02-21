Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi. (FOTOĞRAF)

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

(FOTOĞRAF)

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