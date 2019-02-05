Yılların zabıt katipleri, yine klavye sınavına girdi

ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün, klavyeyi hızlı kullanamayıp hatalı yazan kadrolu ve sözleşmeli zabıt katiplerinden 3 dakikada hatasız 90 kelime yazamayanlar eksikliklerini gidermeleri için 5 haftalık kursa tabi tutuldu. Kursu tamamlayan memurlar, yeniden klavye sınavına alındı. Klavye sınavına giren memurlar, ilk günkü gibi heyecanlarını yenemediklerini söylediler.

Adalet Bakanlığı, 2017 yılı ekim ayında ülke genelinde mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan zabıt katiplerinin klavye kullanımını belirlemek için çalışan personeli sınava tabi tuttu. Tüm yurtta gerçekleşen sınav Bursa'da da gerçekleşti. Bursa Adliye Sarayı'na gelen Bursa ve ilçelerindeki mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan 851 zabıt katibi, Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Üyesi Bursa 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş'ün gözetiminde belirlenen 3 dakika içerisinde hatasız 90 kelime yazmaları için sınava girmişlerdi.

YİNE HEYECANLANDILAR

Sınavda 90 kelime altında yazarak, başarılı olamayan zabıt katipleri, daha sonra düzenlenen 5 haftalık bilgisayarda klavye kursuna katıldılar. Aralarında 8 ile 25 yıllık katiplerin bulunduğu 150 kişi, F ile Q klavyelerinden 10 kişilik guruplar halinde Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu kaleminde klavye sınavına girdiler. Bursa Başsavcılık yetkilileri ise, burada amacın, zabıt katibinin klavyeyi kullanma seviyesinin belirlenmesi, verilen kurs sonucu eksiklerin giderilmesinin olduğunu söylediler. Yıllar sonra yeniden 10 parmak klavye sınavına giren memurlar, ilk günkü gibi heyecanlı olduklarını ve anı heyecanı yeniden yaşadıklarını söylediler.

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