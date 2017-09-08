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Yılın ilk karı yağdı!

Ardahanın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağının zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:48
Yılın ilk karı yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada tüm yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyordu.Ancak Posof'dan gelen haber herkesi şaşırttı....

'Kış erken geldi'

Posof'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı beyaza büründü. Posoflu'lar, "Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Bu mevsimde düşmemesi lazımdı, mevsimlerin değişikliklerinden kaynaklı galiba. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı" dedi.

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:56
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